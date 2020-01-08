Путин напомнил, что военные РФ в Сирии защищают свою Родину от террористов

Дамаск, 7 января. Российские военнослужащие, находящиеся в Сирии, оказывают помощь сирийцам, а также защищают свою страну от террористов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в командном пункте группировки Вооруженных сил России в Сирии.

«Здесь, в Сирии, вы решаете задачу не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд. Здесь, в Сирии, вы защищаете свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и в соседние с нами государства», — обратился Путин к российским военнослужащим.

Видеозапись с выступлением президента России опубликовала пресс-служба главы Сирии Башара Асада.

Напомним, с 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Благодаря помощи России и поддержке ВКС РФ сирийским правительственным силам удалось остановить экспансию террористических группировок и освободить от боевиков практически всю территорию Сирии. В настоящее время российская сторона оказывает поддержку Дамаску в восстановлении мирной жизни на территории Сирии.

Кроме того, Россия регулярно направляет в Сирию гуманитарную помощь. Также российские военные врачи постоянно проводят медицинские миссии в сирийских провинциях, которые испытывают нехватку медперсонала и инфраструктуры. Военные врачи оказывают помощь всем мирным жителям Сирии.