Путин лично поздравил российских военных в Сирии с Новым годом и Рождеством

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин во время своего визита в Дамаск лично поздравил российских военнослужащих в Сирии с Новым годом и Рождеством.

Владимир Путин 7 января прибыл в Дамаск, где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике и провел встречу с сирийским президентом Башаром Асадом. В рамках визита также прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

«Уважаемые товарищи, добрый день. От всей души поздравляю всех военнослужащих российской группировки войск в Сирии с наступившим Новым годом и Рождеством. Вы встречаете эти праздники вдали от близких, от родины», — обратился Владимир Путин к российским военнослужащим.

Ранее на российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошла рождественская служба для военнослужащих, которые находятся на боевом посту вдали от дома.

Богослужение провел священник полевого храма, расположенного на территории базы. Как говорит священнослужитель, сирийская земля дорога сердцу православного человека, так как по этим землям шли персидские волхвы для поклонения Иисусу Христу. Сообщается, что рождественскую службу посетило около 300 российских военнослужащих.