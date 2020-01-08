Власти Ирака подтвердили получение «ошибочного» письма о выводе американских войск

Багдад, 7 января. Власти Ирака получили письмо американского командования о выводе войск, которые Пентагон позже назовет «ошибочным». Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

«Мы получили письмо из Вашингтона о планах по выводу американских войск, и позже было объявлено, что это письмо было направлено по ошибке», — сказал он.

Абдель Махди отметил, что выбор в пользу вывода всех иностранных войск из Ирака был сделан, как единственно верное решение для страны.

«Необходимо провести консультации для реализации вывода войск таким образом, чтобы гарантировать интересы Ирака», — подчеркнул и.о. премьер-министра Ирака.

Он заявил, что Ирак должен быть избавлен от всех возможных рисков и угроз, чего получится добиться только после полного вывода всех иностранных сил.

Ранее было опубликовано письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором командование США информировало иракские власти о выводе своих войск из страны. Вскоре Пентагон опроверг сообщения о скором выводе американских войск, а опубликованное письмо назвал «ошибочным».

Американские вооруженные силы 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что инициатором проведения операции был президент США Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.