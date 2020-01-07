Путин заявил, что совместные действия РФ и Сирии позволяют ликвидировать опасных главарей

Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным действиям Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики было ликвидировано немало опасных главарей террористических группировок.

Владимир Путин во время своего визита в Дамаск, рассказал об успехах в противодействии радикальным боевиками на территории Сирии. По его словам, за последний год было «сделано немало».

«Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, В Пальмире, Алеппо... Летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей», — заявил российский президент.

Ранее визит Владимира Путина в Сирию прокомментировал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По словам эксперта, визит российского лидера в Дамаск — «яркий дипломатический ход», который поспособствует стабилизации ситуации внутри Сирии.

«Ситуация в Сирии превратилась в клубок. И мы один раз узел разрубили, придя на помощь сирийскому правительству. Сейчас пришла пора разрубать его дипломатическим способом, то есть создавать некую новую конфигурацию. И в этом, бесспорно, визит Путина сыграет огромную роль», — заявил Дмитрий Журавлев.

Как сообщает «Газета.ру», Владимир Путин и Башар Асад обсудили проделанную работу по восстановлению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Президент России отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом видны признаки возрождающейся мирной жизни.