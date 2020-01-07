Депутат Госдумы Новиков назвал уместным шагом визит Путина в Сирию

Москва, 7 января. Визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск «очень уместен» в связи с активностью Турции на территории Сирии и обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с действиями США против Ирана, заявил первый заместитель представителя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Дамаск, где провел встречу с сирийским лидером Башаром Асадом в командном пункте российской группировки войск в САР.

«Сирийская проблема не является разрешенной к настоящему моменту, поэтому требует дополнительного урегулирования. Последние события, связанные с турецкой активностью на территории Сирии, тоже требуют шагов со стороны Российской Федерации», — считает Дмитрий Новиков.

По его словам, визит Путина в Дамаск очень уместен, так как ситуация на Ближнем Востоке обостряется политикой США в отношении Ирана.

Российский парламентарий отметил, что, когда российский президент посещал Латинскую Америку, его прибытие в Никарагуа не было запланировано, однако его визит, как и в случае с Сирией, состоялся.

«Есть ряд прецедентов, когда на подготовку государственных визитов не тратится очень много времени, и есть ряд принципиально важных стран, в которых для российского президента, как и в целом для представителей России, двери открыты всегда», — резюмировал первый зампред комитета Государственной думы по международным делам.

Как сообщает «Газета.ру», во время визита в Сирию, Путин вместе с Асадом посетил Большую мечеть Дамаска. Им была устроена экскурсия, а президент России в свою очередь подарил мечети древний коран XVII века.