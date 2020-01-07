Руководство ЕС осудило односторонние действия Турции, разжигающие конфликт в Ливии

Брюссель, 7 января. Евросоюз указывает на необходимость избегать односторонних действий, которые могут привести к эскалации конфликта в Ливии. Об этом сообщает руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи с главами МИД Италии, Франции, Великобритании и Германии на встрече по Ливии на фоне отправки Турцией своих военных в эту страну.

Центральной темой прошедшего совещания стал запрос боевиков так называемого Правительство национального согласия (ПНС) властям Турции о военной помощи на фоне контртеррористической операции маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Турецкий парламент поддержал решение об отправке военных в Ливию, что вызвало резкие протесты у большинства арабских стран.

«Чем больше ливийские воюющие стороны полагаются на иностранную военную помощь, тем больше они дают внешним игрокам возможность влиять на суверенные ливийские решения в ущерб национальным интересам страны и региональной стабильности», — отмечается в совместном заявлении руководителей МИД стран ЕС.

В заявлении министров иностранных дел членов ЕС подчеркивается необходимость избегать односторонних действий, включая подписание соглашений, которые еще больше усугубляют конфликт. Примером таких действий является недавнее решение Турции отправить своих военных на территорию Ливии.

Напомним, Триполи захвачен террористическим Правительством национального согласия Ливии (ПНС), возглавляемым Файезом Сарраджем. Боевики, действующие под прикрытием ПНС, похищают людей и занимаются работорговлей. Как установило Федеральное агентство новостей, Анкара поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая бандформирования оружием в обход эмбарго ООН, а также перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии. Ранее в поддержке террористов Турцию обвинил постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

Отметим, что против боевиков ПНС выступает Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством Халифы Хафтара, который с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию «Достоинство». На данный момент Хафтар освободил большую часть Ливии от вооруженных бандформирований.