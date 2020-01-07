МИД Украины заявил о возможности поиска альтернативы Минским соглашениям

Киев, 7 января. Украина приступит к поиску альтернативы Минским соглашениям, если в этом году в Донбассе не состоятся местные выборы или затянется процесс разведения войск, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам министра иностранных дел Украины, в качестве альтернативы Киевом может быть рассмотрен вариант с миротворцами.

«Если в 2020 году в Донбассе не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия», — сообщает Вадим Пристайко.

Согласно утверждению Пристайко, это еще не означает, что Киев намерен полностью выйти из Минского процесса. Он подчеркнул, что было бы идеально, если местные выборы в Донбассе состояться параллельно с выборами на Украине осенью.

«Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие», — заявил министр иностранных дел Украины.

Согласно формуле Штайнмайера, в Донбассе должны пройти местные выборы по украинскому законодательству. В случае, если голосование будет признано наблюдателями состоявшимся, украинская сторона получит контроль над участками границы с Российской Федерацией, которые сейчас контролируют ЛДНР, а для Донбасса будет введен особый статус на постоянной основе.

Но реализация этих договорённостей тормозится из-за позиции украинского правительства: в Верховной раде заявляют о необходимости внесения коррективов в Минские соглашения, чтобы контроль над границей с РФ был передан украинской стороне до выборов в Донбассе, а не после них. Однако в ЛНР и ДНР данная инициатива не встречает одобрения, пишет RT.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что никакой альтернативы Минским соглашениям нет.