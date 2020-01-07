ООН напомнила США об обязательствах в связи с отказом в визе главе МИД Ирана

Нью-Йорк, 7 января. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик призвал власти США выполнять свои визовые обязательства. Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг отказа выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Дюжаррик напомнил, что ООН настаивает на соблюдении соглашения с принимающей сторон, а также выполнении США своих обещаний.

Напомним, что США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН. Намеченное на четверг заседание Совбеза ООН стало бы для Зарифа первой возможностью обратиться к международному сообществу в связи с убийством американскими вооруженными силами генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в Багдаде по распоряжению президента США Дональда Трампа в результате авиаудара американских ВВС. Это резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке: Тегеран пообещал отомстить за смерть генерала, а Трамп в ответ пригрозил Ирану новыми ударами.