Путин прибыл в Стамбул на открытие «Турецкого потока»

Стамбул, 7 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Стамбул, сообщает пресс-служба главы государства.

8 января 2020 года президент России будет участвовать в церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

Как сообщает RT, в Стамбул Владимир Путин прибыл из Дамаска, где у него была встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Также президент России посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ и проехался по улицам Дамаска, положительно оценив возвращение мирной жизни в город.

Также в пресс-службе президента России подчеркнули, что в Стамбуле у Путина намечены переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуации в Сирии и Ливии.