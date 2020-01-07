Фестиваль огня «Рождественская звезда» стартовал в Петербурге. ФАН-ТВ

Фестиваль «Рождественская звезда» стартовал в центре Петербурга. Праздник огня проходит в этом году во второй раз. Понаблюдать за световым шоу можно со Стрелки Васильевского острова. Само мероприятие развернется на пляже Петропавловской крепости, однако вход туда закрыт.

В этом году фестиваль выходит на международный уровень — ведь пиротехнические шоу подготовили команды из России, Эстонии, Франции, США и Андорры. Впервые холстом для 3D-художников и диджитал-дизайнеров стала стена Петропавловской крепости. Перед зрителями выступили команды лучших пиротехников и артистов фаер-шоу со всего мира. В течение всего праздника зрители могут проголосовать за лучшее выступление.

«Мы увидели замечательное представление, файер-шоу, представление артистов, все связанное с огнем, со светом и замечательное шоу пиротехническое, салют», — поделилась зритель фестиваля Яна Черешко.

Огненное и пиротехническое шоу проходит в городе на Неве 7 и 8 января. Полюбоваться представлением можно абсолютно бесплатно. Завершит фестиваль феерический салют.