Тобрук, 7 января. Министерство здравоохранения восточного правительства Ливии намерено отправить партию медикаментов в недавно освобожденный от боевиков город Сирт.

Минздрав правительства Ливии в Тобруке отдал распоряжение отделу медицинского снабжения снарядить и отправить груз медикаментов, а также другого необходимого медицинского оборудования для отправки в Сирт.

В посылаемую в освобожденный город партию груза включат все необходимое, что требуется медицинской инфраструктуре города.

Напомним, что боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС) сдали Сирт без серьезного сопротивления. После захвата города некоторые члены группировок перешли на сторону Ливийской национальной армии (ЛНА).

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является ;освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы республики от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время силы ЛНА контролируют более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.