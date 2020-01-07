Гуаидо прорвался через оцепление в здание парламента Венесуэлы

Каракас, 7 января. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо и его сторонники прорвали оцепление стражей порядка перед зданием Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, где 7 января должно пройти первое заседание законодательного органа после избрания нового состава президиума.

На данный момент Гуаидо обращается к своим сторонникам с главной трибуны в зале заседаний. Ранее поступали сообщения, что Гуаидо, которого оппозиция незаконно объявила председателем Национальной ассамблеи, не пускали на заседание.

5 января 2020 года депутатами Национальной ассамблеи Венесуэлы главой законодательного органа был избран Луис Парра, сместив с должности Хуана Гуаидо. Полномочия нового руководства продлятся в течение двух лет — с 2020 по 2021 год. Сообщается, что оппозиция высказывает свое недовольство в связи с тем, что к голосованию не были допущены действующие руководители собрания, в том числе и сам Хуан Гуаидо.

#ANLegítimaConVzla | El momento en que el presidente (E) @jguaido junto a la mayoría de los diputados de la #AsambleaVE retomaron el control del Palacio Federal Legislativo pic.twitter.com/MVDgP1vFRW — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 7, 2020

Протестные акции в Венесуэле начались в январе 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы республики. США и ряд стран ЕС поддержали лидера оппозиции и начали оказывать серьезное давление на представителей конституционной власти Венесуэлы.

Против выступили Россия, Китай, Куба и Мексика, поддержавшие легитимного руководителя страны Николаса Мадуро. Конституционный глава Венесуэлы подчеркнул, что Гуаидо является «марионеткой США» и назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота.

«Газета.ру» сообщает, что после прорыва в здание Ассамблеи Гуаидо вновь провозгласил себя «временным президентом страны» и произнес клятву главы государства.