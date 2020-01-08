Сирия, 8 января. Коалиция перебросила в Сирию очередную партию подкреплений. США атаковали позиции проиранских бойцов в Дейр-эз-Зоре при помощи дронов. Военнослужащие САА обезвредили несколько СВУ в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняли задачи по разминированию в Даръа, Алеппо и Дамаске; обезвредили несколько СВУ в городе Ракка.

«Тахрир аш-Шам»: обменивалась ударами с САА в Южном Идлибе; сообщила о крушении дрона ВКС РФ на границе Идлиба и Хамы.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: закрыли Образовательный центр в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; понесли потери в результате взрывов на востоке Ракки и на северо-востоке Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по позициям курдских боевиков в северной части Ракки.

Международная коалиция: перебросила еще один конвой с военной техникой в Сирию.

Соединенные Штаты: атаковали позиции проиранских формирований на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: направили колонну с подкреплениями в Идлиб.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции состоялся очередной этап подрывных работ. Согласно информации новостного портала Al Nour, саперы Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по разминированию в квартале Ар-Рамуса в период с 08.00 до 14.00. Об объеме проведенных работ все еще ничего неизвестно. Напомним, Алеппо полностью перешел под контроль правительственных подразделений в декабре 2016 года.

Во второй половине дня возобновились взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил радикалов вооруженной оппозиции и армии САР. Twitter-канал (masarpressnet) заявлял о том, что артиллерийские дивизионы САА вели огонь по расположениям джихадистов в районе населенного пункта Заммар. Это стало ответом на удары боевиков по мирным кварталам Алеппо.

В административном центре региона прошли митинги населения, во время которых протестующие осуждали действия США в Ираке, которые привели к гибели одного из высокопоставленных членов иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Демонстранты выкрикивали лозунги против Вашингтона, передавал на своей странице в Twitter военный источник (HarbiehNadie).

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки к нападению на позиции проправительственных ополченцев-шиитов прибегли ВВС США. Американские беспилотники атаковали укрепрайоны иранских военизированных формирований поблизости от населенного пункта Ас-Салихия в юго-восточной части провинции, передавал Twitter-канал (ShehabAgency). Никакой информации о потерях проправительственных бойцов в живой силе или технике все еще не поступало. Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном накалились после того, как США убили генерала Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Связанные с «Исламским государством» интернет-порталы публиковали неподтвержденные данные о новых вылазках в зоне контроля Сирийской арабской армии (САА) недалеко от границы с Ираком. В частности, сообщалось о нападении на конвой сил САР на шоссе Дувейр — Аль-Кашма.

Поступали сведения о том, что курдские боевики распорядились о закрытии Центра образования в городе Аль-Бусейра. Информагентство Al Nour передавало, что о завершении работы Центра было объявлено после отказа учащихся от назначения преподавателей членами самопровозглашенной курдской администрации.

Вечером стало известно о переброске в регион очередного военного конвоя США. Колонна с подкреплениями пересекла границу через пограничный переход «Аль-Валид» в Хасаке, а затем проследовала в Дейр-эз-Зор. Еще часть подкреплений направилась в сторону базы США у Аш-Шаддади.

Провинция Даръа

В течение суток в Сирию вернулись более тысячи сирийских беженцев, которые покинули родные места после того, как их оккупировали боевики радикальных антиправительственных бандгрупп. В соответствии с данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС), 212 человек перешли границу с Ливаном в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 823 сирийца прибыли из Иордании через КПП «Насиб».

В провинции прошел еще один этап подрывных работ. Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в населенном пункте Земрин. Кроме того, саперы правительственных сил работали неподалеку от Дамаска. В результате удалось разминировать более двух гектаров территории.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции продолжились перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (thiqanewsagency), артиллерия правительственных подразделений обстреливала укрепления исламистов «Джебхат ан-Нусры»1*** и союзных ей группировок неподалеку от населенных пунктов Маасран, Аль-Хамидия, Аль-Гадфа, Дейр аш-Шарки, Маар-Шмарин, а также в районе Маарет ан-Нумана. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал о том, что плохие погодные условия не позволили сирийским ВВС возобновить работу в зонах оккупации джихадистов.

Оппозиционные источники заявляли о крушении российского дрона в горном районе Аз-Завия на границе Хамы и Идлиба. По данным медиапортала Halab Today TV, беспилотник рухнул из-за технического сбоя.

Поступали сведения о передислокации очередного военного конвоя в зону «Большого Идлиба». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что подкрепления прибыли с запада Алеппо.

Провинция Ракка

На севере региона накануне вновь фиксировались вооруженные стычки между курдскими радикалами и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Военный источник в Twitter (NotWoofers) передавал, что перестрелки наблюдались к западу от города Айн-Исса в районе деревни Арида, а также неподалеку от Тель-Абьяда. Артиллерийские дивизионы вооруженных сил Турции оказывали поддержку своим союзникам. Известно, что инициаторами начала столкновений в очередной раз выступили курдские радикалы.

В городе Ракка, который перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в октябре прошлого года, были выявлены несколько бомб, которые, вероятно, заложили джихадисты «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. СВУ удалось обнаружить благодаря наводке местных жителей.

Тем временем на востоке провинции в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошел взрыв. Новостной портал Al Nour сообщает о том, что один из курских боевиков погиб после детонации СВУ у блокпоста SDF в поселении Аль-Хос.

Провинция Хасака

На северо-востоке провинции в зоне контроля курдских вооруженных группировок также прогремел взрыв. Детонировала бомба, которая была заложена на маршруте следования патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Ад-Дербасия. В результате инцидента ранения получили два курдских радикала.

Агентство новостей Al Nour передавало, что в лагере «Ас-Садд», который находится в одном из оккупированных SDF районов, погиб ребенок. Как отмечалось, смерть наступила ввиду отсутствия в пункте временного размещения доступа к медицинской помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.