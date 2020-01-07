Макрон призвал Роухани не усугублять эскалацию на Ближнем Востоке

Париж, 7 января. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани. Французский лидер призвал Роухани воздержаться от любых действий, которые могут усугубить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил Елисейский дворец.

«Президент республики подчеркнул глубокую озабоченность Франции недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряженности. Он призвал Иран воздерживаться от любых мер, которые усугубят происходящую эскалацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, Макрон напомнил о приверженности Парижа суверенитету и безопасности Ирака. Также французский лидер призвал Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерному оружию, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Макрон и Роухани договорились оставаться в тесном контакте в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по автомобильной колонне в районе международного аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, обострившей ситуацию на Ближнем Востоке, отдал лично президент США Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп пригрозил Тегерану ударами по 52 иранским объектам. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство Сулеймани грубым нарушением международного права.