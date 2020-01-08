Сирия, 8 января. Бойцы «Лива Фатимийюн» нанесли удары по американским беспилотникам в Дейр-эз-Зоре. Один из курдских боевиков был ранен при взрыве у Тель-Тамра. Сотрудники ЦПВС РФ обеспечили доставку гумпомощи в населенный пункт Хазима в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям боевиков в западной части Алеппо.

«Лива Фатимийюн»: открыла огонь по американским беспилотникам к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: покинули здание центральной больницы в городе Абу-Хаммам в Дейр-эз-Зоре; потеряли одного из своих бойцов раненым в результате взрыва на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: ведут перестрелки с курдскими боевиками в Северной Ракке.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в западной части региона не утихает вооруженное противостояние на линии разграничения сил правительственных войск и джихадистов незаконных бандгрупп, сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе населенного пункта Шугайдила, нанесли удары по военным объектам боевиков на подступах к городу Хан-Туман. Информация о возможных потерях радикалов в живой силе или военной технике пока уточняется. Напомним, военнослужащие САА атакуют огневые позиции боевиков в ответ на их обстрелы мирных районов административного центра провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что бойцы афганского шиитского ополчения «Лива Фатимийюн», выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), открыли огонь по американским беспилотникам, которые были замечены к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает Twitter-канал (deirezzor24). Напомним, в первой половине дня дроны ВВС США атаковали укрепрайоны проиранских формирований поблизости от населенного пункта Ас-Салихия на юго-востоке провинции.

Между тем военный источник в сети Twitter (euphratespost) заявляет, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) освободили здание центральной больницы в городе Абу-Хаммам, которое выполняло функцию военного штаба на протяжении последних нескольких месяцев. Как известно, курдские боевики переоборудовали в свои штаб-квартиры и укрепленные пункты множество общественных зданий и объектов социальной инфраструктуры.

Провинция Ракка

Новостной портал Al Nour сообщает о том, что в Северной Ракке продолжаются вооруженные столкновения между курдскими радикалами с одной стороны и объединенными силами ВС Турции и поддерживаемых ими формирований с другой. Перестрелки снова наблюдаются в районе города Айн-Исса. Никаких данных результатах вооруженного противостояния пока не поступало.

Между тем в провинции прошла еще одна гуманитарная акция, организованная российским Центром по примирению враждующих сторон. По данным официального Facebook-канала Минобороны РФ (mod.mil.rus), гумпомощь была доставлена в населенный пункт Хазима. Среди местных жителей были распределены около 400 продовольственных наборов общим весом почти в две тонны.

Провинция Хасака

Новый взрыв прогремел на занимаемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории в северной части Хасаки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (masarpressnet), один из бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) был ранен, подорвавшись на фугасе в окрестностях населенного пункта Тель-Тамр. Напомним, город находится поблизости от линии разграничения сил с протурецкими формированиями, с которыми YPG постоянно провоцируют столкновения. Местные активисты полагают, что бомба могла быть заложена самими курдскими радикалами.

1 Организация запрещена на территории РФ.