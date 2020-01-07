Сирия, 7 января. Коалиция переправила оборудование и технику в Хасаку и Дейр-эз-Зор. В Алеппо прошли митинги, участники которых осуждали убийство Касема Сулеймани силами США. SDF**** задержали несколько своих бывших бойцов в Хасаке при попытке бегства, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по восстановлению инфраструктуры в Даръа, Хаме, Эль-Кунейтре и Ракке; выполняли задачи по разминированию в Даръа и Дамаске.

Курдские вооруженные группировки: арестовали несколько своих бывших бойцов, попытавшихся покинуть ряды SDF****, в Хасаке.

Международная коалиция: направила еще один конвой с военной техникой в Сирию.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (GABchaag10) сообщает о том, что в Алеппо состоялись массовые демонстрации мирных жителей. Участники митингов осудили атаку Соединенных Штатов в Ираке, которая привела к гибели Касема Сулеймани, командира спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Напомним, ВС США нанесли удары по территории международного аэропорта городе Багдад. Под огнем оказались два автомобиля, в которых находился Сулеймани вместе с соратниками, а также заместитель главы иракских Сил народной мобилизации («Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандис. Налет произошел в минувшую пятницу и стал причиной обострения отношений между странами Ближнего Востока и США.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о том, что в провинцию прибыла очередная колонна с военной техникой и материально-техническим обеспечением от международной коалиции. Twitter-канал (euphratespost) передает, что военный конвой возглавляемого США западного альянса пересек сирийско-иракскую границу в районе погранперехода «Аль-Валид», после чего часть подкреплений проследовала в Дейр-эз-Зор, а другая часть направилась на военную базу в городе Аш-Шаддади в Хасаке. Как известно, Вашингтон стремится упрочить контроль над крупнейшими нефтяными полями в регионе, дабы продолжить незаконно эксплуатировать природные ресурсы страны.

Провинция Даръа

Официальный Facebook-канал (mod.mil.rus) Минобороны РФ сообщает о том, что правительственные войска продолжили вести работы по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших за время оккупации исламистов вооруженной оппозиции. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), были реконструированы два жилых дома в населенном пункте Хаджми в Даръа, еще пять зданий удалось восстановить в поселении Умм-Миль в Хаме и одно — в деревне Кодна в Эль-Кунейтре. Кроме того, был завершен ремонт детского сада в городе Сехель в Ракке.

Тем временем на юго-западе САР прошли работы по зачистке местности. По данным ЦПВС, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи

по ликвидации следов военного присутствия исламистов в городе Земрин в Даръа и в окрестностях Дамаска. В общей сложности удалось разминировать более двух гектаров территории, был уничтожен 31 взрывоопасный предмет.

Провинция Хасака

Стало известно, что «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали несколько своих бывших бойцов в Хасаке. Согласно данным информационного портала Al Nour, курдские радикалы задержали четырех человек, которые попытались дезертировать в районе деревни Тель-Брак в северо-восточной части провинции.

Как известно, многие жители оказываются в рядах SDF в рамках принудительной мобилизации ввиду чего стремятся бежать при первой появившейся возможности. Метод насильственного призыва не раз вызывал недовольство гражданских лиц, которые устраивали массовые народные демонстрации. В свою очередь, курдские радикалы отвечали на них применением оружия.