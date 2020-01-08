سوريا نتائج 7 يناير: جاء بوتين إلى سوريا وشكر الأسد الجيش الروسي

سوريا، 7 يناير. زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقع قيادة القوات المسلحة الروسية في سوريا في 7 يناير والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد

زيارة فلاديمير بوتين إلى سوريا

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى دمشق والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد. أعلن ذلك السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي ديمتري بيسكوف.

وقال السكرتير الصحفي باسم رئيس الدولة أن "من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مركز قيادة التي تجمع القوات المسلحة للاتحاد الروسي في الجمهورية العربية السورية وجول في شوارع دمشق".

التقى الأسد بوتين في موقع القيادة. استمع الرؤساء إلى تقرير للجيش عن الوضع في مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية. بالإضافة إلى ذلك، خلال زيارة الزعيم الروسي إلى سوريا، جرت مباحثات بين وفدي البلدين.

ولاحظ بيسكوف أن "خلال لقاء مع الأسد، أشار بوتين إلى أنه قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها

وفقًا للسكرتير الصحفي باسم رئيس الاتحاد الروسي، لاحظ الزعيم الروسي بالعين المجردة علامات على حياة سلمية مستعادة في شوارع دمشق.

شكر الأسد الجيش الروسي لمساعدته في مكافحة الإرهاب في سوريا

شكر الرئيس السوري بشار الأسد الجيش الروسي على مساعدته في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في الجمهورية العربية السورية. أعلن ذلك السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي ديمتري بيسكوف.

وقال بيسكوف، متحدثاً عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمهورية العربية السورية: "أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لمساعدة روسيا والجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".

ووفقًا للسكرتير الصحفي باسم الرئاسة، شكر الأسد بوتين على زيارته لدمشق، كما هنأ رئيس الاتحاد الروسي والشعب الروسي بأسره بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد في قاعدة "حميميم" الجوية

في قاعدة "حميميم" الجوية العسكرية الروسية في سوريا، أقيمت قداس عيد الميلاد للأفراد العسكريين الذين كانوا في موقع قتال بعيد عن الوطن.

أقيمت هذه الخدمة من قبل كاهن المعبد الميداني، الواقع على أراضي القاعدة.

وفقًا لرجل الدين، فإن الأرض السورية عزيزة على قلب شخص أرثوذكسي، لأن المجوس الفارسي سار عبر هذه الأراضي لعبادة يسوع المسيح.

يقول فلاديمير بيرفوشين، مساعد القس في الكنيسة الميدانية بالقاعدة الجوية، مساعد قائد المجموعة للعمل مع الجنود المتدينين: "هذا الحدث لم يكن منذ قرنين فقط، إنه صالح لكل زمان: إنه احتفال بالوقت الذي أصبح فيه الله رجلاً، هذا حدث لا صلة له بالوقت".

وتفيد التقارير أن حوالي 300 قداس روسي زاروا خدمة عيد الميلاد.

بوتين سيباحث الوضع في سوريا خلال لقائه مع اردوغان

نقلت دائرة صحافة كريملين أن سيبحث رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين الوضع في سوريا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع يعقد في تركيا في 8 يناير.

فضلا عن ذلك، يقصد الزعيم الروسي الى المحادثات في الازمة الليبية وهو ايضا سيشارك في حفلة تشغيل خط انابيب غاز (ترك ستريم).

والجدير بالذكر أن في 9 من تشرين الاول عام 2019 بدأت تركيا عملية (نبع السلام) الموجهة ضد المقاتلين الاكراد الذين كانوا يتعاملون مع ارهابيين تنظيم الدولة. وفي 22 تشرين الاول رئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين قاما بمباحثات في سوتشي ومن نتائج اللقاء تم تسجيل الاتفاقية التي حسبها اقيمت القوات المسلحة الروسية والتركية والسورية الدورية المشتركة في مساحة 30 كم من الحدود السورية-التركية وتراقب عملية انسحاب مجموعات الإرهابيين الاكراد المسلحة.