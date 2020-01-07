Власти Марокко осудили военное вмешательство Турции в Ливию

Дахла (Марокко), 7 января. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита озвучил официальную позицию королевства в связи с последними событиями ливийского кризиса. Свое заявление Бурита сделал во время пресс-конференции в Дахле.

Министр заявил, что у Марокко вызывает глубокую озабоченность размещение иностранных войск в Ливии. Он подчеркнул, что королевство категорически отвергает любое иностранное вмешательство в ливийские дела. Как отметил министр, для Марокко внутренние дела любой страны являются «священными», а дипломатия государства должна строиться на принципах невмешательства, чтобы избегать любых споров и конфликтов.

«Королевство Марокко отвергает любое иностранное вмешательство, включая военное в дела Ливии», — заявил Бурита.

Комментарий министра последовал через пять дней после того, как турецкий парламент одобрил размещение в Ливии ВС Турции.

«Иностранное военное вмешательство лишь осложнило ситуацию в Ливии, лишило возможности разрешить ситуацию мирным путем, а также создало внутренние противоречия и угрозу миру и безопасности во всем североафриканском регионе», — подчеркнул министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара направит военных в ливийскую столицу Триполи для содействия террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемому Файезом Сарраджем. Ранее Турция уже обеспечивала неофициальную поддержку так называемому ПНС Ливии, поставляя бандформированиям оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая в Триполи боевиков из Сирии.

Кризис в Ливии разразился в 2011 году после убийства многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи. В 2014 году в стране прошли законные выборы, в результате которых была сформирована Палата представителей, являющаяся на данный момент единственным легитимным органом власти в Ливии. Поддерживающая Палату представителей Ливийская национальная армия (ЛНА) с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию «Достоинство», возглавляемую фельдмаршалом Халифой Хафтаром. ЛНА уже очистила большую часть страны от бандформирований и намерена освободить захваченную террористами ПНС ливийскую столицу.