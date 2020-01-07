Турецкая агрессия в Ливии продолжает объединять местных жителей

Накануне официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед Мисмари принял делегацию Совета старейшин племен Тархуны. Одно из крупнейших племен страны на встрече возглавил шейх Салех Фанди. Старейшины призвали ливийский народ бороться за суверенитет республики перед новой угрозой — турецкого вторжения. Об этом сообщает alsaaa24.

Напомним, 2 января турецкий парламент проголосовал 325 голосами из 509 за ввод своих солдат в Ливию. Это решение возникло после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заседающего в Триполи главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Между собой они подписали соглашение на ввод в Ливию турецких военных, что вызвало большую волну осуждения среди местных жителей.

Впоследствии крупные племена, политические деятели и простые горожане осудили действия ПНС. Люди стали выходить на массовые демонстрации с обвинениями против триполитанских «властей» в их предательстве и возвращении в страну османского колониализма. Таким образом, турецкое вмешательство стало объединять ливийцев против единого врага.

Также во время наступления сил ЛНА на город Сирт 6 января многие бойцы, которые ранее контролировались ПНС, стали помогать военным. В частности, после боя часть из них перешла на сторону армии, а некоторые сдали свое оружие и решили не сражаться с солдатами ЛНА.

Отметим, что Турция давно поставляет для террористов ПНС вооружение и военную технику. Также в 2019 году Анкара стала отправлять для бандформирований подмогу в виде сирийских боевиков, которые начали массово уходить из провинции Идлиб. Это связано с тем, что Сирийская арабская армия начала проводить успешные операции на территориях своей страны, подконтрольных бандитам.

В Ливии продолжается операция «Аль-Карама», начатая в 2014 году. Ее проводит Ливийская национальная армия против террористов, оккупировавших некоторые регионы страны. Сейчас наибольшее количество бандформирований находится в Триполи и на северо-востоке Ливии. Все эти вооруженные группировки контролируются Правительством национального согласия.