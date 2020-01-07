ЛНА продвинулась к Мисурате после разгрома боевиков ПНС в Сирте

Бенгази, 7 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара после установления контроля над городом Сирт продвигается на запад и находится в ста километрах от Мисураты, сообщает Afrigatenews.

Сообщается, что ЛНА вошла в населенный пункт Эль-Хиша в ста километрах к востоку от Мисураты, а также установила полный контроль над населенным пунктом Бугрейн к юго-востоку от Мисураты. Вместе с этим, отдельные части ЛНА начали наступление на подразделения боевиков Правительства национального согласия (ПНС) к югу от Триполи.

6 января 2020 года ЛНА отбила у ПНС город Сирт, который находился под контролем радикалов с 2016 года. Как утверждает официальный представитель ЛНА генерал Ахмед Аль-Мисмари, населенный пункт был взят всего за три часа. Отмечается, что некоторые боевики ПНС стали помогать армии Халифы Хафтара, а часть из них после сдачи города перешла на сторону ЛНА.

Разногласия среди боевиков начались после вмешательства Турции, которая после подписанного соглашения между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем ввела свои войска в Ливию. Это решения осудили многие ведущие племена страны, видные деятели и простые граждане. Они назвали находящееся в Триполи правительство предателями и призвали прекратить турецкую интервенцию.

Турция и раньше поддерживала боевиков из ПНС. Анкара поставляла для них военную технику и вооружение. Также они переправляли из сирийской провинции Идлиб боевиков, которые стали бежать оттуда после успешного освобождения занимаемых террористами территорий Сирии летом 2019 года.