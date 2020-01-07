Брюссель, 7 января. НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), сославшись на представителя Североатлантического альянса.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить военнослужащих», — приводит агентство его слова.

Кроме того, представитель НАТО сообщил, что часть войск альянса временно передислоцируют внутри Ирака. При этом источник AFP подчеркнул, что НАТО «поддерживает присутствие своих сил в Ираке».

Частичный вывод войск альянса из Ирака подтвердил источник ТАСС в НАТО. По его словам, альянс возобновит работу своей миссии в Ираке, когда в стране снова будут созданы безопасные условия.

«Мы готовы продолжать нашу подготовку и наращивание потенциала, когда позволит ситуация», — рассказал источник агентства.

Напомним, в конце декабря США нанесли авиаудары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. Атака американцев вызвала протесты возле посольства США в Багдаде. Демонстранты потребовали закрыть американскую дипломатическую миссию и вывести войска США из Ирака.

Кроме того, в ночь на 3 января Минобороны США нанесло ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани. После этих событий иракский парламент поддержал прекращение иностранного военного присутствия в стране. Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и вызвали беспокойство партнеров США по НАТО, поскольку необходимость вывести войска из Ирака лишит американскую коалицию плацдарма для действий в Ираке и Сирии.