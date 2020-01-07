ЛНА продолжит освобождать Триполи от террористов ПНС после взятия Сирта

Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжит свою освободительную миссию в столице. Об этом заявил глава МИДа правительства в Тобруке Абдель Хади Хувейдж. Он подтвердил, что после того, как военные Ливии смогли взять под контроль Сирт, они не остановятся и продолжат очищать страну от боевиков.

Вместе с тем Хувейдж призвал жителей Триполи поддержать ЛНА. Министр подчеркнул, что после победы армии, в новой Ливии не будет ни тюрем, ни терроризма, ни анархии, ни оружия, а преобразившаяся страна будет построена на принципах демократии и станет гражданским государством.

Напомним, накануне Ливийская национальная армия освободила город Сирт от террористов, поддерживаемых нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС). Эта победа стала самой крупной за последнее время. При этом дойти до городского центра и занять стратегически важные пункты военным удалось за три часа. Войска заходили сразу по нескольким направлениям, в том числе с моря.

Неожиданную помощь в освобождении Сирта оказали бойцы, ранее воевавшие на стороне ПНС. Некоторые из них в итоге перешли на сторону армии легитимного правительства. Также часть противников сдала Хафтару свое оружие и предпочла не воевать с ЛНА.

Отметим, что объединению и сдаче Сирта без серьезных боестолкновений послужило введение Турцией своих военных в Ливию. Войска вошли в страну после подписанного соглашения между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем. Против этого решения выступили крупные ливийские племена, политики и простые граждане. Они призвали отменить этот меморандум и прекратить поддержку османского колониализма в их стране.

Турция оказывает поддержку Правительству национального согласия с прошлого года. В помощь находящимся в Триполи и на северо-востоке Ливии террористам Анкара высылает подмогу в виде боевиков, переброшенных из сирийской провинции Идлиб. Вооруженные группировки стали бежать оттуда после наступления Сирийской арабской армии в августе 2019 года. Также турецкая поддержка поступает в виде вооружения, военной техники и инструкторов.

С 2014 года в Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама». В рамках этой кампании силы Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара освобождают страну от бандформирований.