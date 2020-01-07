Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

Москва, 7 января. Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram снимок с рождественского ужина. Поклонники были восхищены его супругой Аллой Пугачевой.

Галкин и Пугачева встретили Рождество в компании друзей. После ужина они сделали совместное фото в парадной дома рядом с елкой.

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин.

Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна. Пугачева была одета в черную блузку с воротником-лодочкой и серые брюки-клеш.

«Какая куколка!», — восхитилась одна из подписчиц. «Алла Борисовна огонь!», — прокомментировал другой пользователь. «Не оголяется, как многие, а как выглядит!», — заметила еще одна поклонница. «Как ей это удается? Выглядит моложе Галкина» — добавил третий пользователь.

Галкину 43 года, а Пугачевой — 70, они воспитывают двих детей — Елизавету и Гарри. Они поженились в 2011 году, для певицы Галкин стал пятым мужем.

Юморист активно публикует в соцсетях новости о своих детях. Ранее он опубликовал в Instagram ролик, в котором Лиза Галкина назвала своих родителей «хорошей парочкой». Девочка пытается примерить на себя роль телеведущей.

Ранее супруга шоумена Гогена Солнцева Катерина Терешкович поделилась пикантным снимком в Instagram. Женщина надела откровенное красное боди и села на мотоцикл.