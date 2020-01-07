Путин и Эрдоган обсудят обострившиеся отношения США и Ирана на встрече в Стамбуле

Анкара, 7 января. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят отношения США и Ирана, обострившиеся после убийства Вашингтоном генерала Касема Сулеймани, на предстоящей встрече в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Эта тема будет одной из главных в ходе переговоров с Путиным, который посетит нашу страну. Наш регион устал от постоянных столкновений, от вмешательств внешних сил», — заявил Калын.

Кроме того, пресс-секретарь турецкого лидера сообщил, что с момента убийства Сулеймани Реджеп Тайип Эрдоган ведет «плотную дипломатическую работу».

«Призываем всех к усилиям по снижению напряженности», — подчеркнул Калын.

Ранее сообщалось, что во время визита Путина в Турцию 8 января главы государств обсудят ситуацию в Сирии и Ливии. Кроме того, российский лидер примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по автомобильной колонне в районе аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, обострившей ситуацию на Ближнем Востоке, отдал лично президент США Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп пригрозил Тегерану ударами по 52 иранским объектам.