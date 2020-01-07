Политолог Журавлев назвал визит Путина в Дамаск ярким дипломатическим ходом

Президент России Владимир Путин посетил 7 января командный пункт ВС России в Сирии и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе визита российского лидера состоялись переговоры делегаций двух стран. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал Федеральному агентству новостей сегодняшний визит президента РФ в Дамаск.

«Визит Путина в Дамаск, конечно, будет способствовать стабилизации ситуации, но дело даже не в этом, а в том, что это яркий дипломатический ход, который заставит все стороны происходящих событий определиться со своими позициями. Это не приведет к немедленной стабилизации. Завтра же американцы не обольют слезами турок, курды не перестанут тут же воевать, да и игиловцы в момент не исчезнут. Но эта неразбериха, связанная с тем, что в Сирии, и так исторически было всегда, пересеклись интересы огромного количества стран, политических направлений, партий, религиозных движений. Ситуация уже где-то превратилась в клубок. И мы один раз узел разрубили, придя на помощь сирийскому правительству. Сейчас пришла пора разрубать его дипломатическим способом, то есть создавать некую новую конфигурацию. И в этом, бесспорно, визит Путина сыграет огромную роль», — пояснил Журавлев.

По словам пресс-секретаря президента РФ, российский лидер акцентировал внимание на признаках восстанавливающейся мирной жизни на улицах Дамаска.

Безусловно, этот визит не может не повлиять на развитие ситуации в Сирии.Обязательно последует реакция мирового сообщества, считает эксперт.

«Всем придется что-то отвечать. Мы приехали со своей позицией, но другим сторонам придется тоже выразить конкретно свои позиции, а не так, как это бывает у американцев, — «за все хорошее против всего плохого». Европа, США, Турция, Иран, кстати, потому что и у него большие интересы к сирийской ситуации. Они все вынуждены будут в условиях личного присутствия Путина более конкретизировать свою позицию. А для переговоров первый этап — это определение позиции. Обязательно будут и наши заявления, иначе бы он не полетел. Но, я думаю, что заявления будут и из других стран. Трамп, как всегда, наверное, в Twitter, хорошо бы. Я уверен, что все заинтересованные стороны выскажутся», — заключил Журавлев.

Также сообщается, что Владимир Путин посетил православную Церковь святой Девы Марии и знаменитую мечеть Омейядов. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х поблагодарил Путина за помощь, оказанную военными РФ Дамаску в борьбе с терроризмом в стране.