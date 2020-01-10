Жители Турции выступили против переброски своих военных в Ливию

Большинство граждан Турции не поддерживает отправку контингента в Ливию для участия в военных действиях на стороне террористов. Это стало известно по результатам опроса Стамбульского экономического исследовательского центра (İEA). При этом против действий Анкары высказались в том числе и члены правительственной партии.

Накануне Стамбульский экономический исследовательский центр узнал мнение соотечественников о военных операциях Турции, которые проводятся в других странах. Часть этих кампаний проводится в Сирии, и одна из них — в Ливии, куда недавно Анкара направила своих солдат для поддержки террористов Правительства национального согласия (ПНС). Всего в телефонном опросе приняли участие 1537 человек из 12 областей Турции.

По данным издания Cumhuriyet, против отправки турецких солдат в Ливию высказались 58% опрошенных. 8% не стали выражать своего мнения. Как отмечается, не согласными с действиями своей страны оказались, в основном, люди, которые имеют жизненный опыт и разбираются в политике — 67% в возрастной группе 45-54 года. Поддержали действия Анкары только молодые люди в возрасте от 18 до 24.

Также у издания оказались данные по партийной принадлежности опрашиваемых, которые осудили переброску турецких солдат в Ливию. Против решения, в частности, высказались 30% сторонников партии лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Помимо этого, голоса «против» распределились таким образом: 78% у сторонников «Республиканской народной партии», 91% у «Демократической партии народов», 88% у «Хорошей партии» и 58% у членов «Партии националистического движения».

Вместе с тем социологи задавали вопросы в целом о турецкой политике в Ливии. Здесь люди тоже в большинстве высказывались против вмешательства войск Турции. 75% опрошенных посчитали, что Анкара не должна занимать ни одну из сторон конфликта, оставаясь посредником. Лишь 15% считают, что их власть должна выбрать одну из сторон, не указывая при этом, какую именно. Оставшиеся 10% предпочли уйти от ответа.

Напомним, что ввод турецких войск в республику осудили крупнейшие племена, видные политические деятели и простые граждане Ливии. Люди стали выходить на улицы и требовать от главы нелегитимного Правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Файеза Сарраджа прекращения сделки. Также они назвали это соглашение предательством и «возвращением османского колониализма».

Вместе с горожанами против ПНС также выступили боевики, ранее воевавшие на стороне триполитанского правительства. 6 января этого года, когда Ливийская национальная армия (ЛНА) освобождала город Сирт от бандформирований, многие их бойцы предпочли встать на сторону военных, либо сдали свое оружие и отказались воевать против них.

С 2014 года ЛНА проводит в Ливии антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Ее цель — освобождение страны от вооруженных группировок. Сейчас бандформирования находятся на территории Триполи и на северо-западе республики и поддерживаются ПНС.