Военная авиация России обеспечила безопасность во время визита Путина в Сирию

Дамаск, 7 января. Военная авиация России обеспечила безопасность во время визита президента Владимира Путина в Дамаск, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су», — уточнил он, говоря о принятых мерах.

Российский лидер прилетел в Сирийскую Арабскую Республику с визитом во вторник. Из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ, где его встретил президент Сирии Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклад военных о положении дел в различных регионах САР.

Президент РФ затем посетил православную Церковь святой Девы Марии, а также одну из старейших мечетей мира — мечеть Омейядов. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х поблагодарил Путина за помощь, оказанную военными РФ Дамаску в борьбе с терроризмом в Сирии.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х — Путину в соборе Святой Девы Марии в Дамаске: Если бы не помощь российских военных, на месте этого храма вполне мог бы находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков pic.twitter.com/t0lN6tBH8C — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2020 г.

В Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) были разгромлены при содействии российских военных, прибывших в САР по приглашению Асада.

Отметим, что во вторник на российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошла рождественская служба для военнослужащих, которые находятся на боевом посту вдали от дома. Богослужение провел священник полевого храма.

1 Организация запрещена на территории РФ.