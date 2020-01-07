Внезапно «постаревшая» Бородина шокировала поклонников

Москва, 7 января. Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram странный снимок. Поклонники были шокированы, какой старой она выглядит.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» отдыхает вместе с семьей в Таиланде. Она поделилась с подписчиками своими мыслями о вреде солнца для кожи.

«Девочки, говорят, если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется, врут, а вам?!» — написала Бородина.

Бородина хорошо следит за собой, посещает спортзал, принимает витамины и нередко обращается к косметологу. В свои 36 лет она выглядит молодой и свежей, но сегодняшнее фото удивило подписчиков.

У нее был уставший вид, на лбу — глубокие морщины, окологубные складки сильно выражены. Поклонники отметили, что кожа Бородиной выглядит дряблой.

«Почему такая старая?» — удивилась подписчица. «Можно дать и 50 лет», — написала одна из поклонниц. «Стареть нужно красиво», — отметила пользовательница.

Однако нашлись и те, кто не поверил, что на фото действительно Бородина. Они уверены, что телеведущая использовала специальные фильтры. Комментаторы оценили юмор звезды.

Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь певца Александра Малинина поздравила поклонников с Рождеством, опубликовав фото в голубом бикини.

Еще одна звезда — пожилая супруга шоумена Гогена Солнцева поделилась фото в красном боди на мотоцикле. Подписчики оценили ее фигуру.