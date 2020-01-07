Путин посетил православный собор во время прогулки с Асадом по Дамаску

Дамаск, 7 января. Президент РФ Владимир Путин, прибывший с визитом в Сирию, прогулялся по Дамаску со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Также российский лидер подарил икону православному храму, сообщили в пресс-службе президента Сирии.

Во время прогулки Путина и Асада сопровождали главы министерств обороны России и Сирии Сергей Шойгу и Али Айюб. Президент РФ осмотрел центр Дамаска и по случаю Рождества зашел в старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале сирийской столицы. Путин подарил храму икону Богоматери, написанную в России. Кроме того, российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

«Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии — и христиане и мусульмане — мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Иоанн X отметил помощь российских военных, без которых на месте храма мог бы находиться лагерь «какого-либо главаря боевиков».

Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020

Также Владимир Путин посетил одну из крупнейших и старейших мечетей Дамаска и подарил ей Коран XVII века. Директор музея мечети провел экскурсию для Путина и Асада. Кроме того, президенту РФ продемонстрировали голову Иоанна Крестителя — святыню, почитаемую и у христиан и у мусульман.

Ранее Башар Асад поблагодарил военных РФ за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии, а также поздравил Владимира Путина и весь российский народ с Рождеством.