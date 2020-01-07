Похороны Сулеймани возобновили в иранском Кермане

Керман, 7 января. Церемония погребения останков иранского генерала Касема Сулеймани началась в городе Керман, ее решили возобновить, хотя ранее хотели перенести на другую дату.

Военного деятеля, согласно его последней воле, похоронят в провинции Керман. Это место родное для генерала, который пожелал, чтобы его останки покоились в обычной солдатской могиле.

Перенести похороны хотели из-за образовавшейся давки — проститься с Сулеймани 7 января пришло слишком много желающих. Как сообщали медики, в толпе во время церемонии погибли более 30 человек, еще около 200 пострадали.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб 3 января вблизи международного аэропорта Багдада. В автомобильную колонну, где он находился, попала ракета США. Провести операцию против иранского генерала распорядился американский президент Дональд Трамп.

Убийство Сулеймани резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.