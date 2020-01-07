Пожилая супруга Гогена Солнцева показала пикантное фото в красном боди

Москва, 7 января. Немолодая супруга шоумена Гогена Солнцева в очередной раз шокировала публику. Екатерина Терешкович опубликовала в Instagram пикантное фото.

Гоген не скрывал, что в прошлом году Терешкович какое-то время находилась на реабилитации и лечилась от алкогольной зависимости. Он заявил, что любит супругу и поможет ей справиться с недугом.

Какое-то время от Терешкович не было новостей. Поклонники решили, что Солнцев снова отправил 65-летнюю Катерину на процедуры. Но женщина доказала, что с ней все в порядке, опубликовав фото в соцсетях.

«Ну, почему же тело так хочет любви?» — написала Терешкович.

Такая же фотография появилась в Instagram у Гогена. Шоумен отметил, что его супруга хорошо проводит время. Он назвал ее короткую стрижку «лысая башка — дай пирожка».

Поклонники заметили, что Солнцев частенько подшучивает над женой. Им не понравился его тон. При этом многие комментаторы в соцсетях заметили, что Катерина выглядит эффектно.

«Как же это смотрится, просто огонь!» — написал один пользователь. «Фигура — класс, всем бы женщинам в ее возрасте так выглядеть», — сетует вторая подписчица. «Молодец, Катерина, так держать», — похвалил женщину третий подписчик.

Ранее сообщалось, что актриса Анастасия Макеева опубликовала фото в нижнем белье и сорочке. Она раскритиковала мужчин, которые делают ей непристойные предложения и сальные комплименты.