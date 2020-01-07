Евросоюз призвал Турцию прекратить вмешиваться в дела Ливии

Брюссель, 7 января. Турция должна прекратить вмешиваться во внутренние дела Ливии и не усугублять ситуацию в этой стране. Соответствующее заявление сделал глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи по Ливии с главами МИД Франции, Германии, Великобритании и Италии, состоявшейся в Брюсселе 7 января.

«Мы призываем немедленно прекратить эскалацию насилия и внешнее вмешательство. Ясно, что когда я говорю о внешнем вмешательстве, то я имею в виду решение Турции, которое мы отклоняем и которое вызывает наше беспокойство», — подчеркнул Боррель, говоря об отправке турецких военных в ливийскую столицу Триполи.

Кроме того, глава дипломатической службы ЕС напомнил, что все члены международного сообщества должны строго соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. По словам Борелля, Евросоюз призывает найти дипломатическое решение ливийского кризиса, а не продолжать насилие, которое «увеличивает страдание народа».

Напомним, кризис в Ливии начался после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году. Столицу государства Триполи захватило террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем. Бандформирования так называемого ПНС похищают людей, занимаются работорговлей и совершают другие преступления. Операцию против террористов ПНС ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

7 января первая группа турецких военных прибыла в Триполи для поддержки бандформирований ПНС Ливии. Ранее Турция обеспечивала неофициальную поддержку искусственно созданному ПНС, поставляя террористам оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая в Триполи боевиков из Сирии.