Пользователей Сети рассмешила попытка сделать из Батрутдинова русскую версию Зеленского 

Москва, 7 января. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов раскритиковал Россию за «отсутствие значимых достижений», в чем пользователи Сети тут же углядели попытку «вылепить русскую версию» президента Украины Владимира Зеленского.

С обвинениями в адрес российских ученых юморист выступил еще месяц назад в интервью ведущей Ирине Шихман, однако бурно обсуждать в социальных сетях заявление Батрутдинова стали только сейчас.

В частности, резидент Comedy Club заявил, что в России ученые якобы в последние годы не представили никаких выдающихся разработок, тогда как на Западе построили Большой адронный коллайдер. Интернет-пользователи напомнили юмористу, что в проекте БАК принимали участие 700 российских физиков из 12 научных институтов, пишет «Царьград».

В Сети попытка сделать из Батрутдинова второго Зеленского попросту рассмешила и даже привела в уныние.

В Telegram-канале «Злая Проверочная» и вовсе пришли к выводу, что Батрутдинов с его суждениями не может сравниться ни с украинским лидером, ни даже с Василием Голобородько, роль которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа».

«В общем, nice try, but no. Пока что никак не тянет не то что на Зеленского, но даже на Голобородько», — прокомментировали авторы канала.