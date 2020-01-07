Старшенбаум рассказала о главной героине «Вторжения»

Москва, 7 января. Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о своей роли в фильме режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», премьера которой состоялась 1 января.

Звезда сериала «Учителя» сыграла москвичку Юлию, у которой был контакт с пришельцами. В новом фантастическом фильме описываются события, которые произошли через три года после истории картины «Притяжение». Первая лента вышла в 2017 году.

По словам Старшенбаум, после смерти любимого человека Юлия какое-то время находилась в депрессии. Затем она снова попыталась полюбить жизнь, ей приходится научиться жить с новыми сверхъестественными способностями.

«Мы ее встречаем в университете, все ставит под сомнение, под вопрос, как бы говорит: «Удивите меня», — пояснила актриса, ее слова передает «Пятый канал».

Актриса уверена, что ей досталась роль сильной девушки. Ее героини пришлось многое пережить и через многое пройти. Единственное, что Юлю не устраивает, это излишняя забота со стороны отца. Она хочет, чтобы в ее личное пространство никто не вторгался.

Партнерами Старшенбаум по фильму «Вторжение» стали Александр Петров, Риналь Мухаметов, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и другие известные артисты.

Ранее режиссер Федор Бондарчук прокомментировал свой фильм. Он назвал его блокбастером человеческих чувств. Создатель «Вторжения» подчеркнул, что его лента и о технологиях, и о современной жизни.