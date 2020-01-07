Первая группа турецких военных прибыла в Триполи для поддержки бандформирований ПНС Ливии

Триполи, 7 января. Первая группа турецких военных прибыла в Триполи для поддержки бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем. О прибытии солдат сообщил командующий силами поддержки ПНС Насер Аммар, передает портал Afrigate News.

По словам Аммара, присутствие турецких войск позволит силам искусственно созданного ПНС сбивать самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА), которая ведет в стране антитеррористическую операцию под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

«С сегодняшнего дня никаких любезностей не будет», — заявил Аммар.

Отметим, что Турция впервые официально направила своих солдат в Триполи. Ранее Анкара обеспечивала неофициальную поддержку искусственно созданному ПНС, поставляя бандформированиям оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая в Триполи боевиков из Сирии. Многие страны выступили против вмешательства Анкары во внутренние дела Ливии.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации после свержения многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи, которого убили в 2011 году при пособничестве США. В 2014 году в стране была избрана Палата представителей, являющаяся на сегодняшний день единственным законным органом власти в Ливии. Выступающая на стороне Палаты представителей ЛНА уже очистила большую часть страны от бандформирований и освободила город Сирт от контроля террористического ПНС Ливии.