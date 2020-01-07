США привели войска на Ближнем Востоке в состояние боеготовности

Вашингтон, 7 января. Войска США на Ближнем Востоке, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, приведены в состояние боевой готовности из-за возможности удара беспилотников Ирана. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники.

Отношения между США и Ираном обострились после авиаудара, совершенного американскими силами по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Операцию США осудили многие страны, политики и эксперты назвали поступок Вашингтона терактом.

«Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами», — объяснил один из источников.

По словам этих официальных лиц, силы Соединенных Штатов в регионе на протяжении нескольких дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности, однако минувшей ночью проявляли особую бдительность из-за угрозы со стороны Ирана.

США на основе данных разведки отслеживали возможности атаки в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иордании и Кувейте.

Напомним, Сулеймани командовал элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который Вашингтон считает террористической организацией. Пентагон подтвердил, что распорядился провести атаку американский президент Дональд Трамп. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. США не предупредили власти Ирака об атаке.

Иран после убийства Сулеймани перевел ракетные войска в боевую готовность.