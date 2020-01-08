Манукян оценил главные российские кинопремьеры «Союз спасения», «Вторжение» и «Холоп»

В новогодние праздники, благодаря удачно сверстанной киноафише, зрители массово пошли на российское кино. Под Новый год на экраны вышли сразу три отечественные киноновинки: «Холоп» Клима Шипенко, «Союз спасения» Андрея Кравчука и — буквально в новогоднюю ночь — «Вторжение» Федора Бондарчука. Колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян посетил все три кинопремьеры и поделился впечатлениями и оценками с читателями ФАН.

Первые российские победы на кинофронте

Что позволило США выйти из Великой депрессии? Голливуд! Именно качественный кинематограф позволил Америке прийти в себя, а затем стать еще более сильной. За эти годы Голливуд успел нарастить мускулы и по многим направлениям стать безупречным. Прицепом он потянул за собой целую страну, которая после распада СССР даже попыталась стать мировым гегемоном.

Однако в последние годы американский кинематограф стал выпускать немало откровенной халтуры, которую до поры до времени мы, за неимением своего, потребляли как ни в чем не бывало. К сожалению, отсутствие российской киноиндустрии в 1990-х годах до поры до времени не позволяло давать нашему зрителю качественную альтернативу голливудскому кино.

А ведь в нашей стране кинематограф тоже был мощным рычагом воздействия на массы, а в 50—80 годах прошлого века появилось большое количество киношедевров, которые мы пересматриваем по сей день. С распадом СССР, увы, на время исчез и отечественный кинематограф. Долгие годы понадобились, чтобы в России снова появилась мощная киноиндустрия. Отдельные всплески успеха наблюдались в 2000—2010-е, однако в основном зрителей удавалось затянуть в кино только ностальгией по СССР, либо фильмами про «ментов» или из разряда «так жить нельзя».

И вот — первого января 2020 года — мы практически проснулись в новой стране. Россия будущего уже наступила — в кино! Аккурат к Новому году вышло сразу три киноновинки, которые сделали практически невозможное — потеснили хваленый Голливуд, в том числе оглушительные новые «Звездные войны»!

Да, россияне уже научились битком заполнять залы, где демонстрируются отечественные фильмы. Перед сеансом бывает сложно купить билеты, очереди в кассы немалые. И идут сегодня зрители не на голливудские блокбастеры, а на российские фильмы «Холоп», «Вторжение» и «Союз спасения». Самое любопытное, что люди на каждом из просмотров обмениваются мнениями обо всех трех фильмах и чуть ли не вереницей кочуют с киносеанса на киносеанс. Вот так успешно для российского кинематографа работает в эти новогодние каникулы сарафанное радио.

Обыкновенное чудо «Холопа»

С фильмом «Холоп» Клима Шипенко связан настоящий ажиотаж в кинотеатрах. После опубликования в прессе информации о миллиарде рублей, которые этому фильму удалось собрать за несколько дней проката, я тоже решил на него сходить. Однако с первого раза мне это сделать не удалось: все билеты на ближайшие сеансы оказались раскуплены.

Режиссер Клим Шипенко за последний год сделал большой рывок, в том числе по части узнаваемости у российского зрителя. Совсем недавно вышел его скандальный фильм «Текст» с «горячей» постельной сценой с участием Кристины Асмус, что наделало немало шума в соцсетях и в СМИ. Немногим ранее вышел его фильм «Салют-7». И, уж наверняка, мало кто помнит, что свою самую откровенную роль в большом кино Жанна Фриске сыграла именно у Шипенко в фильме «Кто я?».

Уверен, после «Холопа» ставки в киномире у этого режиссера прилично возрастут. Так же, как и у сербско-российского актера Милоша Биковича, сыгравшего в картине главную роль. Первым Милоша разглядел Никита Михалков, у которого талантливый новичок сыграл в «Солнечном ударе», но настоящую славу Бикович получил именно после «Холопа». После небольшого перерыва состоялось триумфальное возвращение в большое кино Ивана Охлобыстина. Ну, а для Марии Мироновой, Александра Самойленко и Александры Бортич «Холоп» стал настоящим звездным часом.

Если говорить о сюжете фильма и его персонажах, то это собирательный образ нашего времени, эдакий паззл. Бикович играет этакого «прокачанного» Иванушку-дурачка, мажора, которому все дается слишком легко благодаря богатому папе, вынужденному вечно отмазывать своего глуповатого детину, регулярно оказывающегося в передрягах. (Милош в одном из интервью заметил, что его герой туповат, и что сам он в жизни все же поумнее). По сюжету картины чаша терпения отца переполнилась, и он решил обратиться к полусумасшедшему персонажу, который пообещал отучить его сына от непотребного поведения. «Перевоспитателя» играет Охлобыстин.

Для перевоспитания зарвавшегося мажора была построена целая деревня, населенная обитателями, и героя «отправили» прямиком в прошлое — в 1860 год, то есть еще до отмены крепостного права. О «достоинствах» крепостничества судить не берусь, но, на мой взгляд, в какой-то момент становится очевидно, что герой Ивана Охлобыстина — это современный волшебник из «Обыкновенного чуда», которого в свое время блистательно сыграл Олег Янковский.

Герой Охлобыстина создает сценарий, следуя которому герой Милоша Биковича должен исправиться. Постепенно шаг за шагом современный демиург продвигался к своей цели, не стесняясь в средствах. Кстати, в сцене спасения героини (Александры Бортич) заметна аллюзия на фильм «Назад в будущее».

Ну, а если говорить о выборе Шипенко исполнителя на главную роль, то он воспользовался приемом Эльдара Рязанова, который в свое время пригласил польскую актрису Барбару Брыльску на главную роль в «Иронии судьбы» и не прогадал. Серб Милош Бикович очень украсил фильм, и, что самое любопытное, совершенно не создается ощущения, что он иностранец.

Поскольку партнером фильма является телеканал «Россия-1», разумеется, не обошлось без Андрея Малахова, к которому на эфир пришла со скандальными разоблачениями одна из героинь. Стоит отметить, что фильм «Холоп» не обманывает зрительских ожиданий. Это добротная сказка для взрослых на современный лад, от которой не стоит ждать шекспировской глубины. Но, как говорится, сказка ложь, да в ней намек…

Вторжение фейков в цифровую реальность

Спустя два года после выхода фантастического боевика «Притяжение» на экраны вышел сиквел — «Вторжение». Лейтмотивом нового фильма Федора Бондарчука стала более чем актуальная тема влияния на людей фейковых новостей. Захват контроля над всеми цифровыми источниками позволил инопланетному разуму завладеть связью и телевизионным сигналом, через которые началось влияние на человечество, а точнее — на ставших жертвами «вторжения» жителей Москвы. Таким образом, все люди, которые имели цифровые устройства, в миг стали зависимы от чужеродного инопланетного влияния, но не физического, а интеллектуального.

Даже ведущие «Вестей» (а в этом фильме тоже в партнерах «Россия 1») во «Вторжении» оказались поддельными. Казалось бы, фантастика, но нет. После событий в Кемерово и изощренного информационного терроризма со стороны пранкера Вольнова все это уже не кажется фантастикой: фейки, попытка влиять на сознание людей — это серьезная опасность.

Основная цель высшего разума во «Вторжении» — убийство девушки, в которую на свою беду влюбился пришелец. Красавицу играет Ирина Старшенбаум. В финале «Притяжения» герой, которого сыграл Риналь Мухаметов, пожертвовал своей жизнью ради спасения любимой, чем нарушил некий «протокол». В начале «Вторжения» становится очевидно, что инопланетному герою удалось выжить, что позволило еще круче завернуть сюжет. Снова отметился блистательной ролью Олег Меньшиков, который играет отца героини.

Ну, и довольно нетипичный персонаж достался мегапопулярному Александру Петрову. Его герой в первом и во втором фильме — это небо и земля. Впрочем, хватит спойлеров. В целом картина получилась очень зрелищной. Спецэффекты на уровне высокобюджетных голливудских фильмов. Бондарчуку — плюс в карму и новых блокбастеров.

«Союз спасения» — погружение в смуту

Широко и даже агрессивно разрекламированный фильм Андрея Кравчука «Союз спасения» о декабристах, который снят в партнерстве с Первым каналом, погружает нас во времена очередной смуты, вылившейся в мятеж, известный в советской историографии как восстание декабристов.

Члены тайного общества заговорщиков «Союз спасения» долгое время готовились к свержению действующего императора Александра I, но после его внезапной смерти решили воспользоваться двоевластием в России в декабре 1825 года и выступить против Николая I в пользу отрекшегося от престола Константина. Надо сказать, фильм сделан очень достоверно и основательно перемещает зрителя в ту историческую эпоху.

Многие популярные артисты отметились в «Союзе спасения» яркими киноролями. Максим Матвеев играет благородного и нерешительного князя Сергея Трубецкого. Антону Шагину удалось блистательно воплотить образ эмоционального подпоручика в отставке и поэта Кондратия Рылеева. Леониду Бичевину досталась роль главного героя, на истории которого строится сценарная линия. Бичевин выразительно сыграл подполковника Сергея Муравьева-Апостола, персонажа в фильме в высшей степени обаятельного и вызывающего сочувствие.

Неожиданным оказался образ Александра I в исполнении Виталия Кищенко. Очень убедительно смотрелся Иван Колесников в роли Николая I. Его интонации и мимика в сцене расстрела бунтовщиков просто бесподобны. Да и в целом то, как поданы события 14 декабря в Петербурге, заслуживает наивысшей похвалы. Кажется, словно находишься внутри этих кровавых баталий. Сцену казни заговорщиков тоже переживаешь до финальных титров.

Это не просто историческое художественное полотно. Это драма идеалистов, которые желали для своего Отечества лучшей судьбы, не подумав, какими жертвами вся эта история грозит людям, которыми они командовали, и кого в результате толкнули на верную смерть.

Фильм «Союз спасения» — серьезное предостережение всем, кто, пусть даже из лучших побуждений, пытается сеять смуту в умах, и, на мой взгляд, самое важное кинопроизведение последнего времени.