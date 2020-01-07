ВС Ирака назвали незаконным присутствие в стране сил коалиции по борьбе с ИГИЛ

Багдад, 7 января. Нахождение в Ираке сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) является незаконным после отправки Багдадом письма в ООН. Об этом заявил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Абдулкарим Халаф.

Напомним, в конце декабря США нанесли авиаудары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. Атака американцев вызвала протесты возле посольства США в Багдаде. Демонстранты потребовали закрыть американскую дипломатическую миссию и вывести войска США из Ирака.

Кроме того, в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в районе международного аэропорта в Багдаде был нанесен ракетный удар, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани.

Атаки Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке. После ударов США Ирак направил в ООН ноту протеста. В Багдаде назвали действия Вашингтона вопиющим нарушением суверенитета Ирака и нарушением правил присутствия американских войск. Также иракский парламент поддержал прекращение иностранного военного присутствия в стране и проголосовал за аннулирование запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.