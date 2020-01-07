Актриса Макеева назвала поклонников «жалким подобием мужчин»

Москва, 7 января. Российская актриса Анастасия Макеева опубликовала в Instagram фото в нижнем белье и раскритиковала мужчин, которые ленятся в отношениях с женщинами.

Макеева надела откровенное нижнее белье, которое скромно прикрыла белой сорочкой оверсайз.

«Мир строится на деньгах, власти, сексе — это известно всем! И кажется, дай мне эти составляющие, и я стану крут и счастлив. А вот и нет», — написала актриса.

Она пояснила, что деньги не придают еде удивительный вкус. А человек, у которого есть власть, становится апатичным, ему скучно жить.

Макеева также пожаловалась на мужчин, которые теряют потенцию, если женщина рядом. По ее словам, многие люди имеют зверский аппетит и пытаются «запихнуть в себя всего и побольше».

Но только единицы понимают, что вместе с деньгами, отношениями и физической близостью должен быть духовный рост. Актриса назвала некоторых своих фанатов «жалким подобием мужчины», которые в темноте могут перепутать резиновую куклу с живой женщиной. Они пишут ей сальные шуточки и непристойные комплименты.

Поклонники отреагировали на пост Макеевой, их мнение разделилось: