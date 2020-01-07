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Актриса Макеева назвала поклонников «жалким подобием мужчин»

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Актриса Макеева назвала поклонников «жалким подобием мужчин»

Москва, 7 января. Российская актриса Анастасия Макеева опубликовала в Instagram  фото в нижнем белье и раскритиковала мужчин, которые ленятся в отношениях с женщинами.

Макеева надела откровенное нижнее белье, которое скромно прикрыла белой сорочкой оверсайз.

«Мир строится на деньгах, власти, сексе — это известно всем! И кажется, дай мне эти составляющие, и я стану крут и счастлив. А вот и нет», — написала актриса. 

Она пояснила, что деньги не придают еде удивительный вкус. А человек, у которого есть власть, становится апатичным, ему скучно жить.

Актриса Макеева назвала поклонников «жалким подобием мужчин»

Макеева также пожаловалась на мужчин, которые теряют потенцию, если женщина рядом. По ее словам, многие люди имеют зверский аппетит и пытаются «запихнуть в себя всего и побольше».

Но только единицы понимают, что вместе с деньгами, отношениями и физической близостью должен быть духовный рост. Актриса назвала некоторых своих фанатов «жалким подобием мужчины», которые в темноте могут перепутать резиновую куклу с живой женщиной. Они пишут ей сальные шуточки и непристойные комплименты.

Поклонники отреагировали на пост Макеевой, их мнение разделилось: 

«Не обращайте внимание на ханжей, вы прекрасны», — написал один из пользователей.

 «А без демонстрации нижнего белья рассуждать невозможно?» — спросил другой подписчик.

«Очень приятно читать светлые мысли человека», — отметил еще один пользователь.

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