Более семи тысяч россиян не смогли въехать на Украину в 2019 году

Киев, 7 января. Более 7,3 тысячи граждан России получили отказ во въезде на Украину в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МВД.

По данным ведомства, в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20–30 гражданам России. Такое решение принимается на основании наличия соответствующего запрета, превышения срока пребывания в стране, а также информации о посещении территорий, которые Киев считает «оккупированными».

«В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан РФ не смогли въехать на Украину», — объявили в МВД.

Отношения двух стран ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.

Ранее стало известно, что с будущего года въезд на территорию Евросоюза для граждан Украины существенно подорожает, а для пересечения границы одного биометрического паспорта будет мало.