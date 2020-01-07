Депутат Госдумы Шерин оценил обновление российских вооружений, которое готовит Шойгу

Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу в 2020 году увеличит долю современного вооружения в российских ВС на 70% за счет поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, с чем связана необходимость такого обновления, а также сравнил российское и американское качество вооружения на разных уровнях.

«70% — это довольно высокий уровень обновления в соотношении с тем вооружением, которое у нас имеется. Доводить долю новейшего вооружения до ста процентов невозможно. Это нереально ни для одного государства. Мы сегодня идем по пути высокоточного оружия, современного, меньшего по количеству, но высокого по своим тактико-техническим характеристикам, по качеству. Поэтому нет смысла создавать большое количество оружия, которое будет тратить на себя очень серьезные деньги. Естественно, нужны большие средства на то, чтобы его обслуживать, охранять, поддерживать в нормальном состоянии», — пояснил Шерин.

По информации Минобороны, Вооруженные силы РФ в 2020 году должны получить несколько сотен единиц нового вооружения: 565 бронемашин, 436 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 106 летательных аппаратов, 4 полковых комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», 6 дивизионных комплектов системы «Панцирь» и два дивизионных комплекта «Бук-М3».

«Это не такой уж большой удар по бюджету нашего государства. Конечно, хотелось бы, чтобы на вооруженные силы России тратились разумные деньги, и я считаю, что на сегодняшний момент у нас оптимальное соотношение: в вооруженных силах состоит около миллиона человек, и сократить это количество невозможно по причине большой площади нашего государства. Это надо понимать. Говорить, допустим, о сокращении до 500 тысяч мы не можем. Мы не можем сравнивать себя с Францией, например, так как, фактически, это территория одной только Саратовской области. Сложно такую огромную территорию, как Российская Федерация, первую по площади страну в мире, обеспечивать в плане боеготовности и безопасности», — прокомментировал Шерин.

Если сравнивать с другими государствами, с членами НАТО в совокупности, то у нас, по мнению Шерина, не так много вооружения и по количеству самолетов, и по артиллерийским орудиям, танкам, подводным лодкам... А оружие должно быть современным, обновлять его нужно всегда, и 70 — вполне адекватный процент. Эксперт уверен, что обновлять одну треть вооружений хотя бы раз в 10 лет вполне реально и необходимо. Шерин не склонен связывать увеличение российского вооружения с сегодняшними международными угрозами, а отмечает исключительно острую необходимость в плане технического обновления.

«Мы до 2008 года практически не имели новых видов вооружения. Если честно сказать, у нас армия начала перевооружаться где-то в 2010-м году. А до этого мы пользовались старьем, которое нам досталось от Советского Союза. Самые новые самолеты были еще 85-го года, 89-го. Корабли были еще старее. Первое, на что мы сделали упор в последние десять лет, это, конечно же, подводные лодки. И это очень хорошо. Также сосредоточились на обновлении авиапарка. Это то, что нам сегодня помогает и проводить какие-то мероприятия в Сирии. Радует наличие у нас ракетных войск стратегического назначения, танков… Была идея танка «Армата», но пока отложили его ввод в эксплуатацию, когда взвесили все «за» и «против». Мы знаем такие танки, как Т–90, Т–92, но даже танк Т–72, который задолго до танка Т–90 появился, является классическим танком с очень высокими характеристиками. И сегодня эксперты пришли к выводу, что вместо одного нового танка «Армата» можно модернизировать около пяти танков Т–72. Но и танк «Армата» у нас есть, который не имеет в мире аналогов. И мы всегда его можем поставить на поток», — рассказал эксперт.

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ обратил внимание на необходимость уделить приоритетное внимание повышению доли новой военной техники в сухопутных войсках, которые по этому показателю в настоящее время отстают от других видов и родов ВС, а также стабильно поддерживать их уровень в будущем, чтобы они всегда были оснащены «по последнему слову техники и технологий». Стало известно и о пополнении военно-морского флота. В его состав войдут 14 кораблей и боевых катеров, 3 подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения и один береговой ракетный комплекс «Бал», будет завершено строительство инфраструктуры базирования атомоходов стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.

«Я считаю, что нашему государству надо иметь, как минимум, 2–3 авианесущих крейсера, потому что у нас нет иностранных военных баз и, соответственно, в мировом океане нам надо иметь свои плавучие аэродромы на всякий случай. В первую очередь, для безопасности наших торговых судов. Конечно же, надо делать упор на флот, особенно с учетом нестабильной Японии. Тем более, что в этом году мы будем отмечать 115 лет со дня начала Цусимского сражения. Конечно, надо к воздушно-десантным войскам отнестись более внимательно, потому что это, все-таки, войска быстрого реагирования. Надо строить побольше аэродромов в нашей стране, больше внимания уделять военно-транспортной авиации. Это авиация на базе самолета ИЛ–76, 86, 89 и его модификаций. Это хороший самолет. По вертолетам, я считаю, у нас довольно все неплохо, хотя есть, куда стремиться. Я был на Ростовском вертолетном заводе. Они эти вертолеты штампуют, как гамбургеры», — поделился впечатлениями Шерин.

Эксперт отметил, что особенное внимание в нашей стране надо уделить воздушно-десантным войскам, потому что на любые упреждающие операции, которые мы должны проводить, нам нужны силы, которые в короткое время могут быть переброшены на дальние расстояния. Это легкобронированная техника, которая есть на вооружении ВДВ, — ее легко можно перебрасывать, допустим, через какие-то перевалочные пункты. Российские военные могут внезапно оказаться на любом континенте, как это было, например, в Югославии, когда был произведен марш-бросок на Приштину, отмечает Шерин.

«Конечно же, все рода войск должны получать достойное финансирование. Особенное внимание России надо уделить усилению подводного флота и военно-транспортной авиации. По количественному показателю мы в чем-то уступаем США, например, но не по тактико-техническим характеристикам. Дело в том, что у американцев очень дорогое оружие. Много говорят, например, о «Джавелине», противотанковой ракете. Ее уникальность заключается в том, что она поражает танк сверху — бьет по башне, то есть управляемая ракета долетает до танка, меняет перед ним траекторию, «заныривает» сверху и бьет в люк танка, в самую легкобронированную его часть. Но этот «Джавелин» стоит в десять раз дороже, чем наш «Корнет». Можно купить десять наших вместо него. По высокоточному оружию мы, конечно, американцев опережаем. Они в этом плане очень отстают. Даже наш «Калибр» вводит их в недоумение. Те «Томагавки», которые они шмаляют, это уже совсем старенькая штука. Еще и стоят около 1,5 миллионов долларов. У нас вооружение намного дешевле, потому что производится в России», — рассказал Шерин.

В 2020 году руководство РФ планирует завершить разработку плана обороны страны на 2021–2025 годы. В связи с этим Владимир Путин поручил Минобороны «в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы ее развития», а также детально проанализировать все потенциальные военные угрозы. Особенно Россия обеспокоена активным расширением военной инфраструктуры НАТО.

Шерин отметил, что изготавливать оружие в России намного дешевле, чем в США, и назвал причины, по которым это становится возможным.

«Почему у американцев оружие дороже? Потому что они изготавливают один боеприпас или вообще один вид вооружения на 5–10 заводах, то есть разные детали собирают на разных заводах. Это делается, видимо, для того, чтобы экономику развивать равномерно по территории США, обеспечивать на предприятиях рабочие места и, на всякий случай, если с одним заводом что-то произойдет, они смогут этот вид вооружения собирать на другом заводе. У нас же все собирается, практически, на одном заводе. Это, во-первых, максимально сокращает затраты на перемещение деталей, сокращает человеческие ресурсы, ну, и рубль наш дешевле. К тому же, в Российской Федерации все есть. Например, редкоземельные металлы, которые используются в отдельных видах вооружений. У нас их и американцы покупают. В России также есть титан, платина. Вот японцы, бедные, на 90% зависят от нефти, от угля, от всех остальных полезных ископаемых», — отметил эксперт.

Министр обороны Сергей Шойгу обратил внимание на планы США по размещению ударных ракетных комплексов в Европе и в Азиатско‑Тихоокеанском регионе. Командование НАТО в настоящее время выстраивает антироссийскую инициативу «Четыре по 30», суть которой заключается во введении 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

«США берут количеством, но качественно мы лучшие. У американцев около десяти авианосцев, у них тысяча военных баз. Они, как спруты, все оплели… Но я бы больше внимания обратил на Китай. Китай ежегодно увеличивает бюджет на свой оборонный комплекс на 10%. И на 10% относительно каждого прошедшего года. Это очень большие показатели. Очень похоже на то, как Адольф Гитлер в 35-м году резко начал увеличивать расходы на вооружения. За 3–5 лет у него было огромное количество танков, самолетов... У Китая с деньгами все нормально, с человеческим ресурсом в 1,5 миллиарда тоже. И я не знаю, почему мы все смотрим в сторону Америки, если есть Китай, который такими огромными суммами увеличивает вклад в свою оборону. И это происходит на протяжении последних пяти лет. Я бы в ту сторону посмотрел», — предупредил Шерин.

Напомним, что в феврале 2021 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который ограничивает количество развернутых боезарядов и их носителей. Но нет никакой уверенности в том, что руководство США будет его продлевать.