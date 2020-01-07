Курбанов вспомнил, как Сулеймани спас российского летчика Мурахтина от террористов в Сирии

Москва, 7 января. Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый силами США в Ираке, посвятил свою жизнь борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии. Об этом заявил политолог Маис Курбанов, напомнивший о заслугах военного деятеля.

Сулеймани провел десятки военных операций, помогая президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с ИГ1 (террористическая группировка запрещена в РФ). Он также сгруппировал вооруженное сопротивление боевикам в Ираке.

В то время, как США активно помогали террористам в Сирии, снабжая их вооружением и новейшей техникой, иранский генерал боролся с исламистами, убивавшими мирное население.

Как напомнил Курбанов, именно Сулеймани руководил операцией по спасению российского летчика и кавалера ордена Мужества Константина Мурахтина, самолет которого сбили в Сирии.

«Летчик упал на территорию террористов, и Сулеймани быстро дошел до того места и перехватил Мурахтина», — цитирует эксперта Nation News.

Курбанов назвал Сулеймани гениальным человеком, погибшим за веру, родину и человечество.

«Он был дальновидным человеком и всегда предвидел шаги террористов, даже когда террористам давали информацию их помощники на Западе. Он всегда говорил, что «не нужно бояться и нужно бороться до конца», — констатировал политолог.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погиб 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что нанести удар распорядился американский президент Дональд Трамп, который стремится предотвратить «враждебные действия» со стороны Ирана. Вашингтон обвинил генерала в «подготовке» нападений на американских военнослужащих и дипломатов, а также в «причастности к атакам» на посольство Соединенных Штатов в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Страна первела ракетные войска в боевую готовность.

Минобороны РФ назвало убийство Сулеймани недальновидным шагом США, который приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве назвали неоспоримыми заслуги Сулеймани в борьбе с террористами ИГ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.