Поклонская назвала ошибкой скандал вокруг «Матильды»

Москва, 7 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что неверно вела себя в истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Она добавила, что не стоило примешивать личное отношение.

Картина Учителя стала «яблоком раздора» еще до выхода в прокат. Поклонская попросила Генпрокуратуру России проверить фильм и отозвать выданное прокатное удостоверение. По ее словам, образ императора Николая II не соответствует тому, что было показано в «Матильде».

По словам парламентария, в политике «нельзя говорить в лоб», нужны другие подходы. Он добавила, что некоторые вещи нельзя выставлять напоказ и озвучивать на всю страну.

«С учетом того что я еще смешала свое личное отношение, то, о чем я говорить уже лично не буду сейчас с учетом полученного опыта», — сказала Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда».

Спустя два года после выхода фильма Поклонская заявила, что уже не сделала бы эту ошибку. Она сослалась на прокурорский опыт, который «налагает определенное мировоззрение».

Депутат добавила, что «нельзя рубить с плеча», особенно в политике. По ее словам, политика — тонкая материя, и не всегда нужно говорить «очевидные вещи прямо в лоб».

Фильм о взаимоотношениях последнего русского императора Николая и балерины Матильды Кшесинской вышел на экраны в октябре 2017 года. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер и польская актриса Михалина Ольшаньская.

На производство картины было потрачено 25 млн долларов, в общей сложности «Матильда» собрала более 513 млн рублей.

Ранее Поклонская пригласила певицу Софию Ротару на кофе и заявила, что концерты украинских артистов в России и российских музыкантов на Украине будут способствовать налаживанию отношений между странами.