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Политолог Соловей заявил, что имеющий условный срок Жуков не станет лидером «оппозиции»

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Политолог Соловей заявил, что имеющий условный срок Жуков не станет лидером «оппозиции»

Москва, 7 января. Студент Егор Жуков, который имеет условный срок по уголовной статье, скорее всего, не станет новым лидером «оппозиции», поскольку пока не готов к большой политике. Об этом заявил политолог Валерий Соловей.

Напомним, летом 2019 года Жукова задержали во время незаконного митинга в центре Москвы. Сначала его подозревали в координации массовых беспорядков. Позднее обвинение выяснило, что студент публиковал на YouTube провокационные ролики с призывами к экстремизму. Суд признал Жукова виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Студент получил три года условно и на два года лишился права администрировать интернет-ресурсы.

После этих событий либеральная общественность попыталась сделать Егора Жукова своим новым героем, а в соцсетях писали, что студент может составить конкуренцию скандальному блогеру Алексею Навальному. Однако Соловей уверен, что студент уже получил «свои пять минут славы», и нового «оппозиционного» лидера из молодого человека не выйдет. По мнению политолога, куда больше шансов в этом плане имеет известный блогер Юрий Дудь, однако пока съемки роликов для YouTube для интервьюера важнее политики.

Политолог Соловей заявил, что имеющий условный срок Жуков не станет лидером «оппозиции»

Сложившаяся ситуация указывает на то, что «оппозиция» провалится на выборах в Госдуму в 2021 году. Либералы не только не могут найти нового лидера, но и просто не желают объединяться, стараясь пройти во власть по одиночке. Так, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман осенью 2019 года заявил, что намерен избираться в Госдуму. Однако в недавнем интервью на радиостанции «Эхо Москвы» он подчеркнул, что пока не собирается объединяться с какой-либо партией. При этом ранее Ройзман говорил о намерении примкнуть к «Партии перемен», которую до сих пор не зарегистрировали официально, передает «Политика сегодня». Не намерен объединяться экс-градоначальник и с упомянутым выше Навальным.

«Послушайте, Навальный уже делал девять попыток создания партии. Совершенно точно, что ему не зарегистрируют. И мне заниматься этим же самым зачем?» — заявил Ройзман.

Политолог Соловей заявил, что имеющий условный срок Жуков не станет лидером «оппозиции»

Все это подтверждает мнение экспертов, которые неоднократно указывали на раскол в либеральных кругах и потерю лидирующих позиций Навальным. Представители «оппозиции», как обычно, преследуют личные цели и не желают объединяться даже ради победы на выборах.

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Источник: Политика сегодня
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