Политолог Соловей заявил, что имеющий условный срок Жуков не станет лидером «оппозиции»

Москва, 7 января. Студент Егор Жуков, который имеет условный срок по уголовной статье, скорее всего, не станет новым лидером «оппозиции», поскольку пока не готов к большой политике. Об этом заявил политолог Валерий Соловей.

Напомним, летом 2019 года Жукова задержали во время незаконного митинга в центре Москвы. Сначала его подозревали в координации массовых беспорядков. Позднее обвинение выяснило, что студент публиковал на YouTube провокационные ролики с призывами к экстремизму. Суд признал Жукова виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Студент получил три года условно и на два года лишился права администрировать интернет-ресурсы.

После этих событий либеральная общественность попыталась сделать Егора Жукова своим новым героем, а в соцсетях писали, что студент может составить конкуренцию скандальному блогеру Алексею Навальному. Однако Соловей уверен, что студент уже получил «свои пять минут славы», и нового «оппозиционного» лидера из молодого человека не выйдет. По мнению политолога, куда больше шансов в этом плане имеет известный блогер Юрий Дудь, однако пока съемки роликов для YouTube для интервьюера важнее политики.

Сложившаяся ситуация указывает на то, что «оппозиция» провалится на выборах в Госдуму в 2021 году. Либералы не только не могут найти нового лидера, но и просто не желают объединяться, стараясь пройти во власть по одиночке. Так, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман осенью 2019 года заявил, что намерен избираться в Госдуму. Однако в недавнем интервью на радиостанции «Эхо Москвы» он подчеркнул, что пока не собирается объединяться с какой-либо партией. При этом ранее Ройзман говорил о намерении примкнуть к «Партии перемен», которую до сих пор не зарегистрировали официально, передает «Политика сегодня». Не намерен объединяться экс-градоначальник и с упомянутым выше Навальным.

«Послушайте, Навальный уже делал девять попыток создания партии. Совершенно точно, что ему не зарегистрируют. И мне заниматься этим же самым зачем?» — заявил Ройзман.

Все это подтверждает мнение экспертов, которые неоднократно указывали на раскол в либеральных кругах и потерю лидирующих позиций Навальным. Представители «оппозиции», как обычно, преследуют личные цели и не желают объединяться даже ради победы на выборах.