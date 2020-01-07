В Иране перенесли похороны Касема Сулеймани. События дня. ФАН-ТВ

Рождество Христово

Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. Согласно Библии, в этот день в Вифлееме на свет появился Иисус. О его рождении всех людей оповестила Вифлеемская звезда. Рождество — один из самых красивых и светлых христианских праздников. Ночью во всех церквях нашей страны прошли богослужения. Участие в них приняли около 2,5 млн человек. В московском храме Христа Спасителя службу провел патриарх Кирилл.

«С пришествием в мир Христа Спасителя мы получили реальную надежду на спасение, на освобождение от греха, от зла в человеческой жизни и особенно в своих собственных сердцах, в своей внутренней жизни», — проповедует Кирилл.

А президент России Владимир Путин в ночь на 7 января приехал в родной Санкт-Петербург. Он посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Здесь его крестили в 1952 году. Глава государства был в нем и на прошлое Рождество, и в 2012 году.

«Дорогие мои земляки, петербуржцы, ленинградцы, я поздравляю вас с Рождеством Христовым! С Новым годом! Будьте здоровы, будьте счастливы! С праздником!», — поздравил президент.

Для многих светлый праздник еще и окончание строгого поста, который продолжался 40 дней. Сегодня верующие могут позволить себе праздничное блюдо — сочиво. Его готовят из пшеницы или риса с медом. Также Рождество — это еще один хороший повод встретиться с близкими и пожелать им всего самого доброго.