В Иране перенесли похороны Касема Сулеймани. События дня. ФАН-ТВ

Рождество Христово
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. Согласно Библии, в этот день в Вифлееме на свет появился Иисус. О его рождении всех людей оповестила Вифлеемская звезда. Рождество — один из самых красивых и светлых христианских праздников. Ночью во всех церквях нашей страны прошли богослужения. Участие в них приняли около 2,5 млн человек. В московском храме Христа Спасителя службу провел патриарх Кирилл.
«С пришествием в мир Христа Спасителя мы получили реальную надежду на спасение, на освобождение от греха, от зла в человеческой жизни и особенно в своих собственных сердцах, в своей внутренней жизни», — проповедует Кирилл.
А президент России Владимир Путин в ночь на 7 января приехал в родной Санкт-Петербург. Он посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Здесь его крестили в 1952 году. Глава государства был в нем и на прошлое Рождество, и в 2012 году.
«Дорогие мои земляки, петербуржцы, ленинградцы, я поздравляю вас с Рождеством Христовым! С Новым годом! Будьте здоровы, будьте счастливы! С праздником!», — поздравил президент.
Для многих светлый праздник еще и окончание строгого поста, который продолжался 40 дней. Сегодня верующие могут позволить себе праздничное блюдо — сочиво. Его готовят из пшеницы или риса с медом. Также Рождество — это еще один хороший повод встретиться с близкими и пожелать им всего самого доброго.
Срыв похорон Сулеймани
В Иране перенесли похороны Касема Сулеймани. Церемония прощания с генералом приняла неожиданный поворот. Проводить командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции в город Керман приехали жители ближайших поселений. Ведь для всей республики это — огромное горе. Тысячи скорбящих вышли на улицы с флагами и траурными знаменами. Но, видимо, и без того многолюдный Керман (в городе проживает около 600 тысяч человек) не смог всех принять. Началась давка. По сообщениям местных СМИ, погибли более 50 человек, свыше 200 получили ранения. Когда состоится погребение тела — пока неизвестно. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января от ракетного удара американских военных. Огонь по колонне автомобилей, в одном из которых находился генерал, открыли по распоряжению Дональда Трампа. Добавим, сегодня парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией и заявил, что республика не оставит без ответа действия США. В стране разработали 13 вариантов мести.
Захват россиян пиратами
Захват на море. Пираты напали на судно с российскими моряками в Нигерии. Злоумышленники похитили троих членов экипажа. Среди них двое наших соотечественников и один индус. ЧП произошло еще 2 января, но только сегодня посольство России в африканской стране подтвердило, что в заложниках находятся наши земляки. Во время нападения пираты убили четырех человек. По предварительной информации, россиян среди них не было. Сейчас дипломаты делают все возможное, чтобы освободить моряков. Стоит отметить, что подобные случаи нередки именно в районе Гвинейского залива. И чаще всего пираты отпускают заложников за крупный выкуп. В прошлом году морские разбойники нападали на несколько кораблей, где находились российские моряки. Самый яркий случай произошел в начале 2019 года. Преступники атаковали контейнеровоз MSC Mandy. На борту находились 24 человека, большинство из них — россияне. Нескольких пираты захватили и освободили через месяц. Будем надеяться, что и последние заложники в скором времени окажутся дома.