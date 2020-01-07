Главные новости 7 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 7 января.

Пушков указал на тот факт, что Меркель прибудет в Москву, а не отправится обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с Трампом. Пушков объяснил решение Меркель ехать в Москву на переговоры с Путиным.

Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, почему хирург-онколог Андрей Павленко не смог предотвратить у себя рак. Малышева рассказала, почему онколог Павленко не смог предотвратить у себя рак.

Высший совет национальной безопасности Ирана представил 13 сценариев ответа на убийство Касема Сулеймани. Высший Совбез Ирана подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани .

Участников конфликта госпитализировали с осколочными ранениями. Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы.

Польша на законодательном уровне собирается запретить Российской Федерации истолковывать историю «со своей точки зрения». Польша собирается законодательно запретить России истолковывать историю «по-своему».

Мирный житель подорвался на неразорвавшемся снаряде у линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. Житель ЛНР подорвался на снаряде ВСУ.

Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за последние 20 лет, пишет портал «Метеовести». Ночь на Рождество в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет.

Россия вошла в число лучших стран для любителей приключений по версии издания Lonely Planet. Россия вошла в число лучших стран для любителей приключений.

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что Багдад принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны. WP сообщила о начале подготовки администрацией США санкций против Ирака.

Рунет без вмешательства Запада — вопрос национальной безопасности России, считает глава Фонда защиты национальных ценностей. Малькевич призвал закрыть Facebook и Twitter за отказ соблюдать законы РФ.