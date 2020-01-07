Власти освобожденного от ПНС Ливии Сирта заявили о поддержке ЛНА и правительства в Тобруке

Тобрук, 7 января. Освобождение Ливийской национальной армией (ЛНА) Сирта от боевиков принесло городу мир и спокойствие. Об этом заявил посланник восточного правительства Ливии в Тобруке Ареф Али Найед.

По его словам, после того, как ливийская армия взяла Сирт под свой контроль, отбив его у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в нем восстановилось функционирование основных инфраструктурных служб — открылись, например, больницы и школы.

«Операция превратилась из военной в полицейскую. Сейчас жители Сирта находятся в полной безопасности», — цитирует Найеда iReactor.

Посланник уточнил, что легитимное правительство Ливии поручило комитету по ЧС обеспечить жителям города поставки питьевой воды и хлеба, а также оказание необходимой медицинской помощи. Ведомство также возьмет под контроль вопрос восстановления электрической сети и коммуникаций.

Найед уточнил, что власти Сирта провели заседание, на котором заявили о всецелой поддержке ЛНА и правительства страны в Тобруке.

Армия под предводительством фельдмаршала Хафтара вошла в Сирт, являющийся одним из крупнейших городов Ливии, в понедельник. Военные смогли занять город всего за три часа и без серьезных боев. Этому способствовала помощь находящихся в городе бойцов, которые перестали защищать своих нанимателей и стали помогать военным.

Местные жители и политические деятели поприветствовали ЛНА и встретили военных с радостью — люди уже начали праздновать переход города под контроль ливийских войск.

С 2014 года ЛНА ведет в Ливии антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Цель кампании — освобождение страны от террористов, которые на данный момент преимущественно находятся в Триполи и на северо-западе страны. Вооруженные группировки в большом количестве появились после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Боевики контролируются нелегитимным ПНС Ливии, которое было искусственно создано при поддержке всего 12 стран — участниц ООН.