Брежнева опубликовала редкое фото своей семьи

Москва, 7 января. Российская певица Вера Брежнева поделилась в Instagram редким фото своей семьи. Она поздравила подписчиков с Рождеством.

На фото Брежнева позирует с мамой Тамарой Витальевной, сестрами Анастасией и Викторией. Рядом их дочери и супруг певицы Константин Меладзе.

«Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира и любви», — написала Брежнева.

Одним снимком к Рождеству артистка «убила» сразу двух зайцев: порадовала подписчиков и показала недоброжелателям, что в ее семье все действительно хорошо.

Напомним, что ранее в Сети появились слухи о том, что у Брежневой в отношениях с Меладзе случился разлад. Все началось с того, что артистка удалила все совместные фото с известным продюсером.

Поклонники забеспокоились и начали выдвигать версии о причинах такого поведения певицы. Они решили, что у Меладзе могла появиться другая женщина, и начали приписывать ему роман с солисткой «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Но Брежнева опровергла эту информацию. Она шутливо ответила всем, кто подозревал ее супруга в изменах. Певица сказала, что Меладзе очень занятой человек, и ему физически не хватает времени на других женщин.

Ранее сообщалось, что Меладзе подарил своей супруге новый чемодан. Это был самый необычный подарок, который когда-либо делали Вере.