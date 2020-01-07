Лукашенко в Рождество предрек Белоруссии тяжелый год

Минск, 7 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек республике непростой год и призвал граждан достойно пройти через этот сложный период.

На Рождество лидер страны посетил храм на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где традиционно зажег свечу.

«Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует», — обратился он к гражданам страны.

Лукашенко уверен, что Белоруссию ждут непростые времена, которые нужно пережить, сохранив независимость страны. Президент напомнил, что и раньше республике приходилось справляться с трудностями — с изоляцией, санкциями.

«Только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что большую роль в единении народа сыграла церковь.

Напомним, что в новогоднем поздравлении жителей Белоруссии Лукашенко также предрекал республике тяжелый год, наполненный трудом и испытаниями. По его мнению, и 2019 год прошел под эгидой построения независимого, суверенного государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством, отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в воспитании молодежи и укреплении духовно-нравственных принципов общества.