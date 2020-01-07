Сирия, 7 января. Более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки. В подконтрольном курдским боевикам лагере «Ас-Садд» в Хасаке скончался ребенок. Турецкий военный конвой был передислоцирован в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов на юго-западе от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: продолжает вести перестрелки с исламистами в «Большом Идлибе».

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва в городе Ад-Дербасия на северо-востоке Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили военный конвой из Алеппо в Идлиб.

Провинция Алеппо

На юго-западе от Алеппо вновь вспыхнули вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований. Как передает Twitter-канал (masarpressnet), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по расположениям боевиков на подступах к населенному пункту Заммар. О нанесенном радикалам уроне пока ничего неизвестно. Напомним, накануне джихадисты, базирующиеся в западных районах провинции, нанесли удары по жилым кварталам административного центре региона, в результате чего ранения получила женщина.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщает о том, что на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних Ливана и Иордании вернулись более тысячи сирийцев. Отмечается, что 212 из них пересекли границу в районе контрольно-пропускных пунктов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», располагающихся на границе Дамаска и Хомса. Остальные 823 человека перебрались через блокпост «Насиб» на юге Даръа. Напомним, ежедневно в САР прибывают сотни перемещенных лиц, большинство из которых покинули родные места после их оккупации джихадистами вооруженной оппозиции. Тем не менее после освобождения юго-западных провинций Даръа и Эль-Кунейтра в июле, а также зачистки Дамаска в мае прошлого года поток возвращающихся беженцев заметно увеличился.

Провинция Идлиб

В южной части региона продолжаются стычки между силами САР и исламистами вооруженной оппозиции. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), столкновения отмечаются на подступах к населенному пункту Маасран. Кроме того, артобстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись военные объекты джихадистов недалеко от населенных пунктов Тель-Маннас, Аль-Гадфа, Дейр аш-Шарки и Маар-Шмарин, отмечает интернет-портал Halab Today TV.

Оппозиционные источники публикуют неподтвержденные сообщения о вылетах в оккупированных районах сирийских ВВС. Так, утверждается, что вертолеты ВВС САР были замечены в районе Бабилы и Аль-Гадфы. Напомним, ранее стало известно о том, что из-за плохих погодных условий работа авиации в Идлибе не осуществляется.

Тем временем в провинцию был переброшен турецкий военный конвой, в составе которого прибыли десять транспортных средств. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что колонна въехала со стороны провинции Алеппо.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в лагере для беженцев «Ас-Садд», подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), в результате отсутствия медицинской помощи скончался ребенок. Напомним, во многих пунктах временного размещения, располагающихся на оккупированной курдскими боевиками территории, наблюдается тяжелая гуманитарная обстановка. Так, в лагере «Аль-Хол» прошлой зимой погибли более 300 детей.

Между тем прогремел взрыв в городе Ад-Дербасия на северо-востоке Хасаки. Тот же интернет-портал передает, что в результате детонации СВУ были ранены два курдских боевика. Напомним, населенный пункт находится вблизи границы с Турцией. О возможных организаторах взрыва пока ничего неизвестно.